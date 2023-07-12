Лепс назвал трагедией развод с женой

Певец Григорий Лепс признался в беседе с Aif.ru, что жалеет о разводе с Анной Шаплыковой.

Лепс назвал трагедией разрыв с бывшей супругой. Он отметил, что не будет «проситься обратно». Более того, назад его «не примут». Артист заявил, что развод был неизбежен, так как он «предал родного и преданного человека».

Лепс уточнил, что продолжает общаться с экс-супругой. Как отметил музыкант, у него прекрасные отношения с Шаплыковой.

«Пока живой, я буду рядом со своей семьей, буду ее всячески поддерживать. Все, что у меня есть и будет, принадлежит моим детям и бывшей жене, которая 20 лет верой и правдой служила семье и была моим щитом», — заключил певец.

В декабре 2021 года Лепс и Шаплыкова развелись спустя 20 лет брака. Инициатором разрыва стала бывшая жена артиста. По словам адвоката Шаплыковой, причиной стал кризис в отношениях. У бывших партнеров есть трое детей — сын Иван, а также дочери Ева и Николь.