Бузова рассказала о неожиданной сложности съемок шоу в Африке

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что во время съемок в реалити-шоу «Новые звезды в Африке» столкнулась с низкими дневными температурами в Африке. О неожиданной сложности работы над проектом она рассказала в видео в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

© @buzova86

Бузова показала на видео, что команде проекта пришлось включить обогреватель, когда они работали в помещении. В ролике также видно, что ее соведущий Михаил Галустян одет в куртку.

«Такую Африку я еще не помню. Впервые за два года, что я здесь, тут так холодно днем. Сейчас на улице градусов 10, представляете?» — поделилась Бузова в другом видео и добавила, что ей тоже пришлось надеть куртку.

По словам телеведущей, настолько низкие температуры утром и днем не являются нормой для Африки в это время года.