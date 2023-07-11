Полина Гагарина показала лицо без макияжа

Российская певица Полина Гагарина показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© @gagara1987

36-летняя поп-исполнительница разместила в сторис новое фото, на котором она запечатлена лежащей на шезлонге. На ней бикини розового цвета, оформленное завязками, образ дополняет серебряная подвеска на шее.

На размешенном кадре видно, что на лице артистки отсутствует косметика, а ее волосы собраны в небрежный пучок.