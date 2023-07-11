Популярный комик обратился к Дурову из-за мошенников в Telegram

Популярный российский комик Сергей Орлов предупредил о мошенниках, орудующих в мессенджере Telegram от его имени. Он также обратился к основателю компании Павлу Дурову и попросил его решить проблему. Посвященное этому видео комик опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

© Сергей Орлов / YouTube

«Сейчас орудуют мошенники в Telegram, они пишут от моего имени моим друзьям, просят у них крипту. По две тысячи долларов просят перевести», — рассказал юморист.

Он попросил не доверять таким сообщениям и подчеркнул, что не просит ни у кого денег в мессенджере.

Орлов подчеркнул, что злоумышленники не только пишут от его лица, но и присылают голосовые сообщения и видео с его участием. По его словам, похожая ситуация ранее произошла и с другим известным в России юмористом.

«В общем, Павел Дуров, пожалуйста, помоги, разберись, людей обманывают», — также заявил комик.

Помимо того, он отметил в своем видео Instagram-аккаунт Дурова.