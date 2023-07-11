Лепс рассказал о своей гражданской позиции

«Душа за Россию болит»: Лепс высказался о миллионе за «Леопарды»
Российский певец Григорий Лепс активно поддерживает российскую армию в ходе спецоперации. Он рассказал, почему для него важно поддержать Россию в трудную минуту.
— Это просто моя гражданская позиция, позиция человека, который болеет за свое Отечество и любит свою Родину. Душа у меня за Россию болит. У меня одна страна, один президент. Убегать отсюда не собираюсь, — сказал он.
Также певец подчеркнул, что акцию с танками «Леопард» поддержали около 15–20 человек. По его словам, некоторые из российских бизнесменов отправляют гуманитарную помощь намного чаще, чем артисты, передает aif.ru.
4 июля Лепс заплатил бойцу ВС России миллион рублей за подбитый немецкий танк Leopard.
В июне певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали заплатить один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк ВСУ. Артисты заявили об этом на вечеринке «Русской Медиагруппы», прошедшей во время Петербургского международного экономического форума.
Бизнесмен, музыкальный продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев поддержал инициативу о выплатах военнослужащим, сбившим танки ВСУ. Он предложил премировать бойцов за подбитые немецкие танки Leopard.