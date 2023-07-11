Тодоренко пожаловалась на преследование в Лондоне

«Мы познакомились почти семь лет назад. И были еще неоперившимися студентами. Учеба была очень насыщенной. Мы снимали в студии Universal. И даже успевали ходить на пляж и баскетбол. А потом встретились в Лондоне…» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — рассказала она.