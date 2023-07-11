Тодоренко пожаловалась на преследование в Лондоне
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как ее преследовал парень. Подробностями знаменитость поделилась в личном блоге.
Регина отметила, что инцидент произошел несколько лет назад, когда она отдыхала там с подругой Мариной.
«Мы познакомились почти семь лет назад. И были еще неоперившимися студентами. Учеба была очень насыщенной. Мы снимали в студии Universal. И даже успевали ходить на пляж и баскетбол. А потом встретились в Лондоне…» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — рассказала она.
Ведущая подчеркнула, что сразу заметила, как за ними стал ходить незнакомый мужчина.
«Шел за нами минут 15. Я понимала, что он хочет либо поглазеть, либо сфоткаться и остановилась. — Вы что-то хотели? — Да, фото. — Я так и знала, давайте. — Ой, нет не с вами. Я с Маришкой хочу. Тогда я покраснела», — поведала забавную историю Регина.