Джоли подала новый иск к бывшему супругу Брэду Питту

Анджелина Джоли подала новые документы в суд, в которых высмеяла бывшего мужа Брэда Питта за его заявления о том, что он «построил» их французский винный бизнес. Об этом пишет Page Six.

В иске актрисы сказано, что ее экс-супруг «посещал виноградники только для того, чтобы полюбоваться работой французских рабочих, которые, собственно, и создали этот бизнес».

Новое обращение Джоли в суд было ответом на обвинение ее Питтом в том, что решение актрисы продать свою долю в бизнесе грозит разрушением проекта.

«Питт — актер, а не винодел. Он имеет дело с иллюзиями, а не с грязью и виноградом», — заявила Джоли.

В иске утверждается, что Питт «разграбил» бизнес, потратив миллионы долларов прибыли на несерьезные проекты, включая ремонт студии звукозаписи.