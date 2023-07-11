Джоли подала новый иск к бывшему супругу Брэду Питту

Анджелина Джоли высмеяла увлечение Брэда Питта виноделием
Анджелина Джоли подала новые документы в суд, в которых высмеяла бывшего мужа Брэда Питта за его заявления о том, что он «построил» их французский винный бизнес. Об этом пишет Page Six.
В иске актрисы сказано, что ее экс-супруг «посещал виноградники только для того, чтобы полюбоваться работой французских рабочих, которые, собственно, и создали этот бизнес».
Новое обращение Джоли в суд было ответом на обвинение ее Питтом в том, что решение актрисы продать свою долю в бизнесе грозит разрушением проекта.
«Питт — актер, а не винодел. Он имеет дело с иллюзиями, а не с грязью и виноградом», — заявила Джоли.
В иске утверждается, что Питт «разграбил» бизнес, потратив миллионы долларов прибыли на несерьезные проекты, включая ремонт студии звукозаписи.
Бывшие супруги вместе приобрели виноградники в 2011 году. Спустя три года в интервью журналу Wine Spectator Питт говорил: «Я теперь фермер, мне нравится изучать землю, узнавать, какое поле больше всего подходит для того или иного винограда».