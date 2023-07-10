Суд не встал на сторону укравшей собак Леди Гаги женщины

Певица Леди Гага выиграла судебный процесс против соучастницы кражи ее собак. Об этом сообщает TMZ.

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Девушка по имени Дженнифер Макбрайд подала иск на певицу за то, что та не вернула ей обещанное вознаграждение в $500 тыс. за поимку французских бульдогов. По словам судьи, важной деталью в этом деле стало то, что Макбрайд осудили за кражу этих же питомцев, и она признала свою вину.

В феврале 2021 года неизвестные похитили у Леди Гаги двух французских бульдогов. Злоумышленники выстрелили в помощника певицы, выгуливавшего ее питомцев в Лос-Анджелесе, и похитили собак. Певица предложила $500 тыс. вознаграждения за их возврат и спустя несколько дней бульдогов вернули.

Впоследствии Джеймс Ховард Джексон, который является одним из обвиняемых в похищении двух французских бульдогов певицы Леди Гаги и в попытке убийства ее помощника Райана Фишера, выгуливавшего этих собак, был приговорен к 21 году тюрьмы. Полиция выяснила, что Макбрайд была соучастницей преступления. Суд дал ей два года условного срока.