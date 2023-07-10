Суд не встал на сторону укравшей собак Леди Гаги женщины

Леди Гага выиграла суд против женщины, которая украла ее собак и требовала вознаграждение
Певица Леди Гага выиграла судебный процесс против соучастницы кражи ее собак. Об этом сообщает TMZ.
Девушка по имени Дженнифер Макбрайд подала иск на певицу за то, что та не вернула ей обещанное вознаграждение в $500 тыс. за поимку французских бульдогов. По словам судьи, важной деталью в этом деле стало то, что Макбрайд осудили за кражу этих же питомцев, и она признала свою вину.
В феврале 2021 года неизвестные похитили у Леди Гаги двух французских бульдогов. Злоумышленники выстрелили в помощника певицы, выгуливавшего ее питомцев в Лос-Анджелесе, и похитили собак. Певица предложила $500 тыс. вознаграждения за их возврат и спустя несколько дней бульдогов вернули.
Впоследствии Джеймс Ховард Джексон, который является одним из обвиняемых в похищении двух французских бульдогов певицы Леди Гаги и в попытке убийства ее помощника Райана Фишера, выгуливавшего этих собак, был приговорен к 21 году тюрьмы. Полиция выяснила, что Макбрайд была соучастницей преступления. Суд дал ей два года условного срока.
Ранее Дженнифер Лопес обратилась к адвокату по разводам.