Обвиняемая в оскорблении Макрона певица объяснилась

Французская певица Изиа Ижлен, в отношении которой ведется проверка в связи с призывами к расправе над президентом республики Эмманюэлем Макроном, заявила, что ее неправильно поняли. Об этом она сообщила в интервью, опубликованном в газете Ouest-France.

"Мне очень жаль, что меня неправильно поняли, и вырвали мои слова из контекста, - сказала Ижлен. - Никогда в ходе своих концертов я не разжигала ненависть или призывала к насилию".

По ее словам, ее выступления - это "всегда места добра, любви, безрассудства и импровизации".

Отмена концерта

Ранее муниципальные власти одного из пригородов Лилля (департамент Нор, север Франции) отменили выступление Ижлен на концерте в честь Национального праздника 14 июля.

В качестве объяснения власти указали, что ходе своего предыдущего концерта в департаменте Приморские Альпы исполнительница обратилась к аудитории со словами, которые могли содержать призыв к физической расправе над французским президентом. Юстиция намерена дать правовую оценку высказываниям исполнительницы.

32-летняя Изиа Ижлен начала выступать на эстраде в 14 лет. К настоящему моменту она выпустила пять альбомов, а также приняла участие в нескольких фильмах и театральных постановках.