Мадонна перенесла свое мировое турне из-за болезни
Американская певица Мадонна перенесла своё мировое турне из-за состояния здоровья. Об этом сообщила Мадонна в соцсетях.
Изначально старт турне должен был состояться в середине июля, однако теперь Мадонна планирует отправиться в тур в октябре.
«Моей первой мыслью, когда я очнулась в больнице, были мои дети. Моей второй мыслью было то, что я не хотела разочаровывать всех, кто покупал билеты на мой тур», – рассказала она в социальных сетях.
При этом исполнительница добавила, что не хочет подвести слушателей и свою команду, поэтому сосредоточит силы на восстановлении.
Напомним, что 29 июня Мадонна неожиданно потеряла сознание во время подготовки к концертному туру. Позже стало известно, что у певицы началась бактериальная инфекция.
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