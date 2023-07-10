Рэпер Lil Pump повредил колено после прыжка со сцены

Pэпер Lil Pump попытался прыгнуть на руки к фанатам во время своего выступления, однако не долетел и упал на ограждение. Видео момента музыкант опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Warner Bros

«Румыния была сумасшедшей», — подписал ролик артист.

В комментариях Lil Pump уточнил, что повредил колено из-за неудавшегося трюка.

«Черт, у меня болят ноги от одного просмотра»; «Сделай это снова»; «Будто передумал в середине прыжка»; «Я прочувствовал это», — подписали под видео.

Американский рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) приобрел популярность после выхода трека «Gucci Gang», который вышел на третью строчку американского чарта Billboard Hot 100. Он также записал совместную композицию «I Love It» с Канье Уэстом, а его песня «Welcome to the Party» прозвучала в фильме «Дэдпул 2».