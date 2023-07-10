Фадеев рассказал, почему запрещает Наргиз исполнять свои песни

Продюсер Максим Фадеев рассказал в своем Telegram-канале, что конфликт с певицей Наргиз у него возник потому, что исполнительница продолжает без официального разрешения с его стороны исполнять песни из каталога музыканта.

Продюсер пояснил, что запретил использовать Наргиз свои песни после расторжения контракта с ней в августе 2019 года. Вместе с тем, он закрывал глаза на ее поведение, на то, что она после запрета исполняла его произведения.

Отношение к исполнительнице и ее поступкам, подчеркнул Фадеев, изменилось после резких высказываний Наргиз о России и ее гражданах. Он пояснил, что начал отслеживать концерты певицы и рассылать оповещения организаторам о нарушении авторских прав с ее стороны.

Кроме того, добавил продюсер, каждое нарушение со стороны организаторов, игнорирование его писем, будет приводить к направлению исков в суды тех городов, где будут проходить концерты певицы.

Это обусловлено тем, заметил Фадеев, что певица украла и активно использует разнообразную интеллектуальную собственность продюсера. Таким образом, добавил он, Наргиз - «обычная воровка на доверии».