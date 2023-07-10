Продюсер Фадеев назвал Наргиз воровкой

«Несколько последних лет, наблюдая за Наргиз, думал, какое определение я могу дать этой караоке-певице. Она — обычная воровка на доверии. Она украла у нас и пользует мою интеллектуальную собственность — фонограммы, песни, видеоклипы, фотографии. Это как если бы она взяла чужую машину покататься, а потом уехала бы на ней в Узбекистан и начала на ней заниматься частным извозом, зарабатывая деньги», — пишет продюсер у себя в канале.