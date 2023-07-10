Бывшего мужа Мадонны заметили с украинской актрисой

Бывший муж певицы Мадонны, актёр Шон Пенн был замечен в компании актрисы из Украины Ольги Коротяевой. Об этом сообщает «Российская газета».

Пара была замечена на отдыхе в Сан-Тропе. Официально актёры пока не подтвердила свои отношения, однако многочисленные фото Пенна и Коротяевой свидетельствуют о романтической связи между ними.

46-летняя Коротяева известна по многочисленным ролям в украинских, российских и французских сериалах. Она наиболее известна зрителям по российско-французскому «Распутину», российско-украинскому «Мата Хари», а также российских «Любовницах» и «Агафье».