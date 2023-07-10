Джонни Депп прилетит в Россию

«В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули ее менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад мне написали, что он готов приехать, - рассказал гитарист Михаил Лисов.