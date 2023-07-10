Ольга Орлова высказалась о послеродовой депрессии

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее не было послеродовой депрессии.

© olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Орлова объяснила, что у нее не осталось времени на послеродовую депрессию. Артистка уточнила, что пошла на работу уже через две недели после появления на свет ребенка.

6 февраля Орлова родила дочь от бизнесмена по имени Валерий. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. Крестным отцом стал друг мужа по имени Дмитрий.

Муж Орловой Валерий является непубличным человеком. Он не ведет аккаунты в социальных сетях и редко выходит в свет. Певица рассказывала, что супруг ругает ее за публикации снимков с ним. Артистка объяснила, что муж и его знакомые находят свои фото в СМИ и сразу жалуются на это ведущей. По словам звезды, в такие моменты ей приходится оправдываться.

В июне Орлова призналась, что редко видится со свекровью. Орлова объяснила, что мать ее мужа живет в Магнитогорске и тяжело переносит перелеты.