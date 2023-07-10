Диана Гурцкая не вернется на сцену в ближайшее время после смерти мужа

Народная артистка России Диана Гурцкая не планирует в ближайшее время возвращаться на сцену после смерти своего супруга Петра Кучеренко. Об этом сообщил организатор выступлений певицы и ее брат Роберт Гурцкой изданию «Абзац».

«У Дианы было запланировано очень много концертов. Где-то мы успели и отменили, а какие-то площадки их не отменили, не перенесли, соответственно, реклама до сих пор висит. По поводу ближайших выступлений абсолютно ничего не известно. Я не знаю, и Диана сама ничего не знает», — отметил он.

Замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Мужчине стало плохо во время полета с Кубы, он умер на борту самолета. СМИ сообщили, что смерть наступила в результате проблем с сердцем, однако семья Кучеренко не подтвердила эту информацию официально. Мужчину похоронили на Троекуровском кладбище. Гурцкая не раз признавалась в интервью, что в браке они с супругом всегда шли на компромиссы.

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко поженились в 2005 году. Спустя два года у них родился сын Константин. Сейчас он учится в Гнесинском музыкальном училище.