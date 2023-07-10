Дава ушел с поста ведущего «Дома-2»

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, ушел из реалити-шоу «Дом-2». Об этом он сообщил в эфире проекта на прощальном лобном.

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Манукян был ведущим программы с 2021 года. Участница «Дома-2» Либерж Кпадону прокомментировала уход блогера из шоу. Девушка призналась в социальных сетях, что рада за ведущего и назвала его счастливым человеком. Она пожелала удачи в карьере звезды.

«Сегодня познакомилась с Давой и подумала, что на моей улице праздник: очень понравился. А нет, оказалось, что он уходит с проекта и больше не будет ведущим. Ну, как говорится, не судьба. Будем искать любовь дальше», — написала Кпадону.

Манукян известен по своим юмористическим роликам в соцсетях. Он получил наибольшую популярность в 2019 году, когда начал встречаться с артисткой Ольгой Бузовой. В 2021 году блогер и телеведущая расстались. Бузова тяжело переживала разрыв — она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.