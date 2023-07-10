Дава ушел из "Дома 2"
После более чем двухлетнего сотрудничества с проектом "Дом 2" ведущий Дава решил покинуть его. Он пришел на телестройку в мае 2021 года вместо Ольги Бузовой, с которой ранее состоял в отношениях. Певица тогда даже поссорилась с коллегой Ксенией Бородиной, которая согласилась на эту рокировку.
"Сегодня познакомилась с Давой и подумала, что на моей улице праздник: очень понравился. А нет, оказалось, что он уходит с проекта и больше не будет ведущим. Ну, как говорится, не судьба. Будем искать любовь дальше", - цитирует "СтарХит" участницу шоу Кпадону Либреж.
Она рассказала, что Дава "идет к своей мечте: актерство, музыка, кино". Девушка пожелала ему удачи, назвав по-настоящему счастливым человеком.