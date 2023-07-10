Дава ушел из "Дома 2"

"Сегодня познакомилась с Давой и подумала, что на моей улице праздник: очень понравился. А нет, оказалось, что он уходит с проекта и больше не будет ведущим. Ну, как говорится, не судьба. Будем искать любовь дальше", - цитирует "СтарХит" участницу шоу Кпадону Либреж.