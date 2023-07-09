Алексей Чумаков трогательно поблагодарил жену за второго ребенка

Певец Алексей Чумаков поблагодарил свою жену Юлию Ковальчук за недавно родившегося второго ребенка. Трогательное обращение к супруге и фотографию ножек дочери он опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Теперь я папа дважды! Спасибо за еще одно волшебство! Всегда подозревал, что у женщины с богом самый прямой контакт», — написал Чумаков.

Ранее в День семьи, любви и верности Ковальчук опубликовала в своем аккаунте фото ножек новорожденной.

«Теперь нас четверо. С божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках», — написала певица.

Она пояснила, что ей понадобилось время, чтобы «осознать масштаб счастья» и поделиться этой новостью.

Поклонники были шокированы новостью, так как экс-солистка группы «Блестящие» не рассказывала о своей беременности и никто не видел ее с животом. Более того, пара до сих пор скрывает фотографии своей пятилетней дочери.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков состоят в браке с 1 октября 2013 года. В октябре 2017 года у них родилась первая дочь Амелия.