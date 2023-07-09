Лолита пошутила о своем возрасте

Певица Лолита Милявская на концерте шутливо напомнила поклонникам о наступающем 60-летии. Она заявила, что теперь для нее каждый день – как последний, сообщает «Газета.Ru».

Артистка заявила, что в ноябре 2023 года ей исполнится 60 лет, и «это круто».

«Это когда каждый день, как последний — в отношении всего, мужиков тоже. Поэтому я уже никому не отказываю», — пошутила Милявская.

Она призналась, что иногда сама удивляется своей честности и словоохотливости, хотя иногда «лучше закрыть рот и ничего не говорить».

Ранее Милявская рассказала в соцсетях о мошенниках, которые её «похоронили». После этого она узнала, кто ее оплакивал, и кому она небезразлична.