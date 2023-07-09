«Специально хотят куснуть»: отец Агутина обрушился на хейтеров

Леонид Агутин и Анжелика считаются одной из самых крепких звездных семей. Но в последние годы из-за того, что Варум переехала в Америку, где живет их дочь, а Леонид продолжает работать в России, в СМИ и социальных сетях ходят упорные слухи о том, что звезды вот-вот разведутся.

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Тем более что Варум в откровенном интервью призналась, что Агутин ей изменял. Пересуды вспыхнули с новой силой, - пишет Экспресс Газета.

Отец певца Николай Агутин с возмущением высказался по поводу подобных разговоров, будучи гостем программы «Секрет на миллион».

«Все трепотня! Специально хотят куснуть, хотят, чтобы ему плохо было. Я не понимаю этих людей. Зависть что ли какая-то огромнейшая у людей?» — объявил Агутин-старший.