Стало известно о состоянии сына Ефремова
Николай Ефремов 30 июня был экстренно госпитализирован с тяжелыми травмами. Он выпал из окна многоэтажки, в которой жил.
Как сообщает 5 Канал, у пострадавшего переломы костей таза, бедра и локтя. Ему провели ряд операций и даже ввели в медикаментозную кому.
Тазовые кости Николаю пришлось собирать на штифтах. По данным информированного источника, сделана также коррекция этой операции. Потихоньку состояние молодого человека улучшается – хотя внешне это еще не заметно, но анализы показывают положительную динамику.
Как сообщают СМИ, у сына Михаила Ефремова есть серьезная алкогольная зависимость. И наследник знаменитого актера уже не в первый раз попадает в неприятные истории, которые до последнего времени все же хорошо заканчивались.
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