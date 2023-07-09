Стало известно о состоянии сына Ефремова

Николай Ефремов 30 июня был экстренно госпитализирован с тяжелыми травмами. Он выпал из окна многоэтажки, в которой жил.

Как сообщает 5 Канал, у пострадавшего переломы костей таза, бедра и локтя. Ему провели ряд операций и даже ввели в медикаментозную кому.

Тазовые кости Николаю пришлось собирать на штифтах. По данным информированного источника, сделана также коррекция этой операции. Потихоньку состояние молодого человека улучшается – хотя внешне это еще не заметно, но анализы показывают положительную динамику.