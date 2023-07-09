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Киркоров: «Мы готовы были взорвать Евровидение»

Филипп Киркоров рассказал, что на конкурс «Евровидение» в 2022 году собиралась Клава Кока. Певица готовилась к выступлению, но Россию отстранили от участия в международном конкурсе.

Киркоров: «Мы готовы были взорвать Евровидение»
© РИА Новости

На своей страничке ВКонтакте Киркоров рассказал подробности этой истории, выложив подкаст с певицей.

«Уже все было готово, — песня была написана, номер был придуман, артистка была выбрана. С командой мечты во главе со мной и моими греческими друзьями... А какая песня...», — огорченно сказал король отечественной эстрады.

Клава Кока призналась, что самым сложным было сохранять все в тайне, - пишет gazeta.ru.

«И как сложно было молчать полтора года. У меня знала только семья, поскольку мы ездили записывать в Европу. Пашу знал. И все. Мы просто рот на замок, но ты давал какие-то отсылки в интервью».

При этом Филипп Бедросович уверен, что Клаву ждала победа.

«Мы были готовы взорвать «Евровидение», и я уверен, что если бы ты в тот год поехала, то ты бы победила», — заявил он.

Клава Кока давала концерт в Санкт-Петербурге. Во время выступления, которое проходило на фестивале, устроенном Московским рынком Петербурга, певица получила 13 предложений руки и сердца.

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