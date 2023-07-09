Мария Максакова оскорбила Романа Костомарова

«У них на Украине работает только один телеканал, который показывает все с другой позиции. Месяцев пять назад Максим опубликовал на своей странице пост о том, чтобы мы все горели в аду – я, наши тренеры. Жизнь все расставляет по местам и покажет, кто есть кто», – говорит тренер по фигурному катанию.