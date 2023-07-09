Мария Максакова оскорбила Романа Костомарова
Не так давно оперная певица Мария Максакова бесстыдно высказалась о фигуристе Романе Костомарове, который уже на протяжении долгого времени борется с тяжелой болезнью. Костомаров перенес ампутацию конечностей и теперь восстанавливается.
«После перенесенного в новогодние праздники заболевания Костомаров очутился в больнице, где у него начался некроз и он последовательно лишался конечностей. По-моему, всех четырех, исключая голову. И теперь стоит в длиной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками. Ему выделят такую сталинскую дощечку с колесиками, и он будет утюжками отталкиваться от асфальта. Но большой вопрос, как он это будет делать, учитывая, что кисти рук ему тоже ампутировали», – заявила Мария в одном YouTube-шоу.
Александр Жулин решил вступиться за своего коллегу, которого он поддерживает. Мужчина заявил, что для певицы прибережен отдельный котел в аду. Кроме того, мужчина решил высказаться и о своих учениках с Украины. Речь идет о Максиме Никитине и Александре Назаровой. Максим пожелал всем гореть в аду. Жулин и это не оставил незамеченным.
«У них на Украине работает только один телеканал, который показывает все с другой позиции. Месяцев пять назад Максим опубликовал на своей странице пост о том, чтобы мы все горели в аду – я, наши тренеры. Жизнь все расставляет по местам и покажет, кто есть кто», – говорит тренер по фигурному катанию.
Кстати, в адрес Марии Максаковой, которую признали иноагентом, высказался и Юрий Батурин, который очень близок со звездой фигурного катания. «Животное, которое простили…», – заявил Батурин. Пользователи сети возмущены жестоким высказыванием артистки. Многие отмечают, что от Максаковой отказалась даже родная мать, а она сама осталась без кола, без двора, без Родины и совести.