Судец рассказала о том, как едва не погибла от огня
Татьяна Судец приехала на кинофестиваль имени Василия Ланового «Алые паруса». Там легендарный диктор дала интервью журналистам «Комсомольской Правды», где, в частности, рассказала тяжелую историю из детства. Как оказалось, в 5 лет Татьяна едва не умерла.
«Мама кормила моего 2-летнего брата Толю, забыла выключить плитку на подоконнике. Я вскочила на подоконник, чтобы посмотреть, что там за окном происходит. И у меня платье попало на горящую плитку и моментально вспыхнуло. Когда мама зашла в комнату, я уже горела факелом. Врачи диагностировали ожог третьей степени, обгорело 75% моего тела», - рассказала Татьяна.
Медики считали, что девочка не выживет. Но мама буквально год не отходила от кровати малышки.
«Лечили меня больше года, мама колола мне пенициллин каждый час. Она меня спасла от смерти. И еще ей одна бабка посоветовала на ожоги накладывать компрессы из слабого раствора марганцовки. Шрамы от ожогов до сих пор остались. Врачи ведь думали, что я не выживу, зашивали меня тяп-ляп. Взяли здоровый кусок кожи с ноги, пришили к руке, где живого места не было. На ноге до сих пор шрам огромный. Не знаю, как мама все это вынесла. Но она дожила до того момента, когда я стала известным человеком и очень гордилась моими успехами», - объяснила Татьяна.
Ранее Татьяна Судец рассказала о проблемах, которые произошли в ее семье несколько лет назад. По ее словам, экс-супруг ее дочери не давал им покоя несколько лет.
Мужчина поднимал руку на ее дочь, а затем и на внука Кирилла. Тогда Дарья, дочь телеведущей, обратилась в суд. Дебошир из-за амнистии он отделался лишь небольшим штрафом.