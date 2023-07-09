Судец рассказала о том, как едва не погибла от огня

«Лечили меня больше года, мама колола мне пенициллин каждый час. Она меня спасла от смерти. И еще ей одна бабка посоветовала на ожоги накладывать компрессы из слабого раствора марганцовки. Шрамы от ожогов до сих пор остались. Врачи ведь думали, что я не выживу, зашивали меня тяп-ляп. Взяли здоровый кусок кожи с ноги, пришили к руке, где живого места не было. На ноге до сих пор шрам огромный. Не знаю, как мама все это вынесла. Но она дожила до того момента, когда я стала известным человеком и очень гордилась моими успехами», - объяснила Татьяна.