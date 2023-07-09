Отец Фриске рассказал о давней семейной трагедии

Владимир Фриске в день рождения Жанны рассказал о семейной трагедии, которая случилась 49 лет назад. Оказывается, у Жанны был брат-близнец, умерший при родах.

«Мы с женой еще молодые были. Супруга ждала двойню. Но роды оказались преждевременными. Мальчик умер, а Жанна осталась. Жанна родилась маленькая – всего 1 килограмм и 360 граммов. Семимесячная. Первое время к ней пускали только жену», - рассказал Владимир Борисович.

Родители ушедшей из жизни певицы не могут смириться с ее смертью.

В ее квартире за восемь лет ничего не менялось, - информирует «Московский Комсомолец».

«Там все осталось, как было при Жанне. Жена регулярно там ездит, убирает. Со временем возникают проблемы: то с электрикой, то с сантехникой. Мы вызываем мастеров. А больше ничего не трогаем. Эта квартира достанется Платону», - резюмировал Фриске.