Правда вскрылась: сын Заворотнюк вышел на связь с публикой в блоге сестры
Сын Анастасии Заворотнюк Майкл никогда не любил жизнь напоказ и не вел активных блогов, чего не скажешь о его сестре Анне, у которой огромное количество подписчиков в социальной сети. Посредством ее странички общественность узнала о торжественном событии в семье актрисы: Майкл окончил МГИМО.
Поддержать дипломированного специалиста пришли: Анна, бабушка Валентина Борисовна, а также отец Дмитрий Стрюков. Анастасии, Петра Чернышева и их совместной дочки Милы на снимках замечено не было. Поклонники заметили, насколько возмужал Майкл и как сильно стал похож на свою знаменитую маму. Однако, похвалы заслужил не только выпускник, но и его отец.
«Какой красивый у вас папа!»; «Слушайте, он сам как студент», «Прекрасная семья», — написали люди на просторах новостных ресурсов.
Прошли годы и семья начала нормально коммуницировать, однако, не многие помнят, что в глубоком детстве Анны и Майкла Анастасия Заворотнюк давала честное интервью, где рассказывала об абьюзе Стрюкова и о том, что дочь сама молила о том, чтобы они с мамой сбежали от жестокого и агрессивного отца.
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