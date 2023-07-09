Хилькевич сравнила участие в реалити - шоу с походом к психотерапевту

«Если бы я знала, что случится то, что случилось, я бы выбрала другой путь. Но «если» — пустота. В обычной жизни есть возможность просто взять и уйти от людей, из ситуации, то здесь (так как это формат такой), это сделать невозможно. Мне было дико сложно там. И отходила я после участия в этом проекте чуть ли не месяц», - призналась актриса.