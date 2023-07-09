Хилькевич сравнила участие в реалити - шоу с походом к психотерапевту
Анна Хилькевич была участницей экстремального шоу «Выжить в Дубае», которое начало выходить в эфир в начале июля.
В новом выпуске сложилась ситуация, с которой актриса не справилась: она расплакалась и устроила истерику, вызвав осуждение команды.
Сейчас Анна сожалеет о случившемся, но говорит, что была абсолютно искренна, - рассказывает издание thevoicemag.ru.
«Если бы я знала, что случится то, что случилось, я бы выбрала другой путь. Но «если» — пустота. В обычной жизни есть возможность просто взять и уйти от людей, из ситуации, то здесь (так как это формат такой), это сделать невозможно. Мне было дико сложно там. И отходила я после участия в этом проекте чуть ли не месяц», - призналась актриса.
Хилькевич назвала участие в проекте важным жизненным опытом.
«Пусть больно, сложно. Но рост всегда через сложности. Я всегда говорила и буду говорить, что участие в реалити — это как поход к психотерапевту. Там столько всего нового в себе можно увидеть, узнать, достать и вылечить, что я каждому желаю испытать на себе такое», - посоветовала Анна.
Анна Хилькевич построила успешную актерскую карьеру, а также проявила качества бизнесвумен: она открыла частный детский сад и маникюрный салон. Теперь же Анна увлеклась пением.