Меньшова объяснила, почему их с Алентовой задержала дорожная полиция

Юлия Меньшова рассказала, как досадная помеха в итоге обернулась интересным приключением. 53-летняя актриса вместе с 81-летней мамой Верой Алентовой торопились утром по важным для них делам. Об этом пишет thevoicemag.ru.

Неожиданно их автомобиль остановил инспектор ДПС . Он потребовал припарковать транспортное средство у обочины, но объяснять, что происходит, не стал. Юлия была крайне возмущена таким подходом, однако внезапно поняла, что начался праздник - парад трамваев.

«Стойте, говорит, ждите! Чего ждать? Сколько стоять? Начали нервничать и раздражаться. А зря! Неожиданно попали в первый ряд прекрасного парада советских трамваев и отечественного автопрома. Внезапные умиление и ностальгия, короче», - посмеялась телеведущая.

Ранее Юлия Меньшова рассказывала, что прошла в свое время через череду конфликтов с матерью Верой Алентовой и отцом Владимиром Меньшовым. Об этом звезда сообщила на своем YouTube-канале. Что послужило причиной ссор, Меньшова поняла только сейчас. Будучи ребенком, она испытывала ревность к родным, считая, что те не уделяют ей достаточного количества времени.