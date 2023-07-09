Таблоид The Sun обнародовал доход Загитовой

Обнародован доход Загитовой
Британский таблоид The Sun со ссылкой на портал Famous Birthdays признал олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову «самой сексуальной в мире фигуристкой».
Также издание обнародовало информацию о том, что спортсменка к 21 году заработала пять миллионов долларов, - пишет life.ru.
Журналисты рассказывают, что хорошие деньги Алине принесли съемки для Cosmopolitan Russia, контракты с компанией Puma, работа на ТВ. Кроме того, Загитова - бренд-амбассадор «Татнефти».
Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка — олимпийская чемпионка Игр 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.
В данный момент она работает ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.