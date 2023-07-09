Таблоид The Sun обнародовал доход Загитовой

Британский таблоид The Sun со ссылкой на портал Famous Birthdays признал олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову «самой сексуальной в мире фигуристкой».

Также издание обнародовало информацию о том, что спортсменка к 21 году заработала пять миллионов долларов, - пишет life.ru.

Журналисты рассказывают, что хорошие деньги Алине принесли съемки для Cosmopolitan Russia, контракты с компанией Puma, работа на ТВ. Кроме того, Загитова - бренд-амбассадор «Татнефти».

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка — олимпийская чемпионка Игр 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.