Отец Топалова рассказал о проблемах с зависимостью сына

Михаил Топалов, отец экс-солиста группы Smash!!! в студии программы «Секрет на миллион» решил вспомнить период, связанный с зависимостью Влада.

Известно, что Топалов-младший в прошлом испытывал тягу к запрещенным веществам. Ранее музыкант рассказывал, что впервые попробовал наркотики в 2004-м., во время популярности их дуэта с Сергеем Лазаревым. Владислав признавался, что не мог остановиться и даже подумывал о самоубийстве.

Михаил Генрихович сказал, что после того, как сын начал увлекся запрещенными веществами, их общение прекратилось, - пишет портал vokrug.tv.

«Отношения были тогда неадекватные просто. Мы не общались несколько лет. Я понимал, что я бессилен, я упустил какой-то момент», — сообщил отец Топалова.

Но Влад все же смог справиться, вылечиться, и семья воссоединилась.