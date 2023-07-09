Дмитрий Дибров улетел во Францию
Телеведущий Дмитрий Дибров улетел с молодой женой Полиной и тремя детьми во Францию. Как сообщает сайт kp.ru, шоумен и его семья начали путешествие в Каннах, а позже посетили Прованс и Лазурный берег.
Незадолго до поездки Дибров выразил опасение, что его посчитают продажным, если он полетит в Париж.
«Если бы я был уважаемым депутатом, то туда бы летал каждый день, в перерыве между своими патриотическими речами. Я бы в Париж только и гонял! Но так как я — не депутат, так и не гоняю», — заявил телеведущий.
Во Франции живет дочь Диброва Лада, которая родилась в 1989 году во втором браке телеведущего с журналисткой Ольгой Дибровой. Супруги развелись после семи лет отношений. Затем журналистка уехала с дочерью в Париж.
Шоумен отметил, что поддерживает общение с наследницей. По его словам, Лада ежедневно присылает ему снимки с ее дочерью Мией. Телеведущий считает, что внучка похожа на него.
«К тому же я убежден, что у Мии есть и моя казачья кровь. Значит, она будет настоящим патриотом», — заключил Дибров.