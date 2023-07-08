Вера Брежнева выступила с украинским флагом и разозлила публику

Певица Вера Брежнева умудрилась попасть в новый скандал после недавнего выступления. Причиной тому послужило решение артистки выйти на сцену с украинским флагом в руках, но петь русские песни.

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Инцидент произошел на одном из концертов за рубежом. Певица вышла на сцену, держа в руках государственную символику Украины. Таким образом артистка планировала показать свою солидарность. Однако бывшая участница группы «ВИА Гра» на протяжении своего выступления продолжала петь песни на русском языке.

Подобное выступление вызвало критику пользователей Сети, передает «Царьград».

После начала СВО Брежнева публично осудила действия властей России и уехала из страны. Некоторое время звезда записывала песни в Латвии, потом переехала с супругом, продюсером Константином Меладзе, в Италию. По словам певицы Лаймы Вайкуле, сегодня Брежнева живет рядом с ней.