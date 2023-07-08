«Прощать нужно и должно»: Певцов напомнил про притчу о блудном сыне
Дмитрий Певцов, актер и депутат Государственной думы, высказался на тему прощения уехавших россиян.
«Важно не то, что я, мы, страна простим или не простим. Важно, что у этих людей внутри. Прощать нужно и должно. Иногда милосердие бывает выше закона. Но вот с чем они могут вернуться? Хорошо, чтобы было покаяние и понимание того, что произошло. Притчу о блудном сыне никто не отменял», - объяснил Певцов.
Также Дмитрий поделился своими соображениями по поводу состояния российской культуры в целом в интервью изданию «Петербургский дневник».
«Хотя уже идет второй год спецоперации, поворот Министерства культуры в нужную, на мой взгляд, сторону, не произошел. Не должно быть так, что в то время, когда ребята там кладут свои жизни, здесь идут спектакли Богомолова Я много раз говорил о том, что должны возвращаться худсоветы или экспертные советы и обязательно в них помимо профессионалов должны участвовать школьные учителя, психологи, представители традиционных церковных конфессий, силовики, которые знают, что значит отдать душу за своих и что такое Родину защищать. И то, на что потрачены государственные деньги, должно государством же и контролироваться», - сказал Певцов.
Ранее в интервью NEWS.ru народный артист России рассказал, что ему поступило предложение принять участие в альманахе «Я люблю тебя, Россия», но он отказался, узнав, что руководителем проекта выступает Богомолов. А рядом с ним Певцов не желает стоять рядом «даже в титрах», считая основными творческими принципами Константина «глумление и эпатаж».