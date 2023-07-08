«Прощать нужно и должно»: Певцов напомнил про притчу о блудном сыне

«Хотя уже идет второй год спецоперации, поворот Министерства культуры в нужную, на мой взгляд, сторону, не произошел. Не должно быть так, что в то время, когда ребята там кладут свои жизни, здесь идут спектакли Богомолова Я много раз говорил о том, что должны возвращаться худсоветы или экспертные советы и обязательно в них помимо профессионалов должны участвовать школьные учителя, психологи, представители традиционных церковных конфессий, силовики, которые знают, что значит отдать душу за своих и что такое Родину защищать. И то, на что потрачены государственные деньги, должно государством же и контролироваться», - сказал Певцов.