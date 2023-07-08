В семье Заворотнюк произошло радостное событие

Сын Анастасии Заворотнюк получил диплом об окончании учебы в МГИМО. На торжественное вручение диплома пришли его бабушка и мама актрисы Валентина Борисовна, сестра Анна, отец Анны и Майкла Дмитрий Стрюков с сыном от второго брака Артемом.

Пришла и девушка Майкла София, которая внешне очень похожа на Анастасию Заворотнюк в молодости.

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков заключили брак в 1996 году. У них двое детей — Анна и Майкл. В 2006 году супруги оформили развод, сообщает портал passion.ru.

По состоянию здоровья на мероприятии не смогла присутствовать сама мама Майкла, также не было и его отчима Петра Чернышова.