В семье Заворотнюк произошло радостное событие
Сын Анастасии Заворотнюк получил диплом об окончании учебы в МГИМО. На торжественное вручение диплома пришли его бабушка и мама актрисы Валентина Борисовна, сестра Анна, отец Анны и Майкла Дмитрий Стрюков с сыном от второго брака Артемом.
Пришла и девушка Майкла София, которая внешне очень похожа на Анастасию Заворотнюк в молодости.
Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков заключили брак в 1996 году. У них двое детей — Анна и Майкл. В 2006 году супруги оформили развод, сообщает портал passion.ru.
По состоянию здоровья на мероприятии не смогла присутствовать сама мама Майкла, также не было и его отчима Петра Чернышова.
В отличие от старшей сестры Анны Майкл непубличная личность и соцсети ведет нерегулярно. На его страничке в социальной сети можно увидеть в основном анонсы его новых треков. Майкл играет на гитаре и пишет музыку, чаще всего блэк-метал.