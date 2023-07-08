Обнародованы подробности инцидента в гостиничном номере Дайнеко

«Слава богу, все оказалось не так страшно, как могло быть. Помощник организатора, не сам организатор, попросил ключ от моего номера в 6 утра. И ему его дали! Пока я была в номере, он не смог попасть, но, когда я ушла на завтрак, он вошел и устроил беспорядок с пивом и стаканом. Видимо, вышел он, когда я не смогла попасть в номер после завтрака. У меня огромные вопросы к сотрудникам отеля «Азимут». Как вы смеете давать ключи, даже если люди говорят, что они организаторы?» – возмущается Дайнеко.