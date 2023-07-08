Дочь Владимира Кузьмина: «Я с гастролей буквально сбежала»

«Психоз натуральный. Мы там находились в очень нездоровой среде для психики. Под прицелом пятидесяти камер круглосуточно. Это не то, что сейчас: люди спели в "Голосе" — и пошли по домам. Одно дело смотреть по телеку и думать: "Я тоже хочу", а другое — находиться внутри, когда ты под ненатуральным светом, когда все ведут себя ненатурально, включая тебя», — рассказала девушка.