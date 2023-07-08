Дочь Владимира Кузьмина: «Я с гастролей буквально сбежала»
Соня Кузьмина в эфире YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» рассказала о неприятном инциденте, произошедшем на «Фабрике звезд». Соня долго хотела попасть на этот проект. Она прошла кастинг на первую «Фабрику звезд», но против ее участия выступила мама.На второй сезон ее не взяли из-за звездной фамилии. И только в третий дочь лидера группы «Динамик» осуществила свою мечту, - пишет издание thevoicemag.ru.
Но, как оказалось, Соня стремилась на «Фабрику» зря.
«Психоз натуральный. Мы там находились в очень нездоровой среде для психики. Под прицелом пятидесяти камер круглосуточно. Это не то, что сейчас: люди спели в "Голосе" — и пошли по домам. Одно дело смотреть по телеку и думать: "Я тоже хочу", а другое — находиться внутри, когда ты под ненатуральным светом, когда все ведут себя ненатурально, включая тебя», — рассказала девушка.
В итоге после окончания проекта у Кузьминой началась серьезная депрессия.
«Я с гастролей буквально сбежала. Просто села в такси и уехала. Со мной разорвали контракт. Продюсеры решили со мной дальше не сотрудничать», - объяснила она.
София поняла, что ритм жизни эстрадного артиста ей не под силу. Дочь певца продолжила заниматься музыкой и делает это и сегодня. Периодически Соня выходит на сцену вместе с папой.
У Софии есть цветочный бизнес. По словам дочки артиста, флористика всегда привлекала ее.