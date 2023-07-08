Дакота рассказала о дружбе с бывшим мужем

Рита Дакота и Влад Соколовский расстались, но у них есть общий ребенок – дочь Мия. Сейчас у каждого из бывших супругов новая семья, но Рита и Влад поддерживают дружеские отношения из-за дочери.

По словам певицы, муж ей изменял, и после развода она была вынуждена даже обратиться к психологу, - пишет портал vokrug.tv.

Тем не менее, ради дочери певица смогла простить обиду. Сейчас они дружат семьями и даже ездят вместе в отпуск. А недавно сходили втроем с Мией в кино.

«Я пообещала ребенку кино, а после ночевать у папы (ночевать без меня, если что). А Влад оказался в этом же торговом центре по своим делам. И мы внезапно решили сгонять вместе. Мия счастлива! Я горжусь нашей мудростью остаться друзьями ради счастья дочери», - сообщила Рита.