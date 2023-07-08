Дакота рассказала о дружбе с бывшим мужем
Рита Дакота и Влад Соколовский расстались, но у них есть общий ребенок – дочь Мия. Сейчас у каждого из бывших супругов новая семья, но Рита и Влад поддерживают дружеские отношения из-за дочери.
По словам певицы, муж ей изменял, и после развода она была вынуждена даже обратиться к психологу, - пишет портал vokrug.tv.
Тем не менее, ради дочери певица смогла простить обиду. Сейчас они дружат семьями и даже ездят вместе в отпуск. А недавно сходили втроем с Мией в кино.
«Я пообещала ребенку кино, а после ночевать у папы (ночевать без меня, если что). А Влад оказался в этом же торговом центре по своим делам. И мы внезапно решили сгонять вместе. Мия счастлива! Я горжусь нашей мудростью остаться друзьями ради счастья дочери», - сообщила Рита.
Федор Белогай, муж Риты Дакоты, является владельцем компании «Хайлайтс Медиа». Организация занимается как розничной, так и онлайн продажами, а также дополнительным образованием детей и взрослых. ФНС заблокировала его счета из-за непредоставления налоговых деклараций.