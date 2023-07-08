Стало известно, куда уехал Дибров
Дмитрий Дибров считался одним из самых высокооплачиваемых телеведущих страны. Даже сейчас, после того как его заменили на Юлианну Караулову в телешоу «Кто хочет стать миллионером», он вполне может позволить себе качественный отдых за рубежом.
На этот раз семья Дибровых отправилась во Францию. Как информирует «Комсомольская Правда», супруги с тремя сыновьями прибыли в Канны, а затем осматривают другие города Прованса и Лазурного берега.
Скоро путешественники прибудут в Париж, где Дибров сможет после нескольких лет разлуки встретиться с дочерью от второго брака Ладой и внучкой Мией. В свое время Дибров определил Ладу в элитную школу во Франции, позднее она окончила там университет и осталась жить в Париже.
Российский телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что не смотрит телешоу «Кто хочет стать миллионером?», ведущим которого он раньше являлся. По словам телеведущего, у него просто нет времени на просмотр телевизора.