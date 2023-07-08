Гузеева похвасталась результатами похудения

Лариса Гузеева после того, как было закрыто шоу «Давай поженимся!» почти не появлялась на телевидении. Экс-ведущая принимала участие в различных проектах, а также занималась своим здоровьем, в том числе, ликвидацией лишних килограммов веса

Instagram (организация запрещена в России)*

И вот в личном блоге Лариса показала себя в гримерной. Звезда действительно сильно похудела и хорошо выглядит. Как сообщает «Комсомольская Правда», Гузеева готовится к съемкам нового шоу и продолжает соблюдать строгую диету.

«Я изо всех сил сбрасываю вес. Не знаю, видно или нет. Девчонки мне подогнали шмоточку хорошую. Обещали меня красиво наряжать» — отметила Гузеева.

Еще в начале весны ходили слухи о том, что команду ведущих «Давай поженимся» могут полностью обновить. Сябитова предлагала добавить «молодую кровь» в лице Клавы Коки, которая привлекла бы новых зрителей.

Официально Константин Эрнст заявлял - «Давай поженимся» вернется на телеэкраны, время пришло. Как писал портал 2x2.su, об этом гендиректор Первого канала говорил во время Петербургского международного форума.