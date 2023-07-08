Дайнеко объяснила, почему боится спать в гостиницах
Выпускники «Фабрики звезд» давали концерт в Якутске. К Виктории Дайнеко в номер ночью проник неизвестный, что очень испугало певицу.
Виктория активно общается с поклонниками в социальных сетях. Звезда выкладывала фото- и видеоотчеты в личный блог, демонстрировала новый сценический образ, показывала, как ее принимают зрители.
Но утром после концерта Виктория написала гневный пост о том, что, пока она спала, уставшая после мероприятия, кто-то побывал в ее номере, - пишет «Комсомольская Правда».
«Просыпаюсь я утром в номере в Якутске и вижу это и вот это – девушка продемонстрировала на столике недопитый стакан с содержимым похожим на колу, а еще бутылку пива на полу и мусор, – я понимаю, что пока спала, кто-то пришел ко мне в гости. Классно, да? Еще под дверью стояла сумка, но ее унесли. Обожаю гастрольную жизнь и то, когда ты спишь в одних трусах, заходят непонятные люди. Кайф. На самом деле я в ужасе. Это какой-то кошмар», - написала она.
Виктория обратилась к администрации отеля, потребовав от них расследования этого инцидента.
Российская певица и актриса Виктория Дайнеко в эксклюзивном интервью рассказала о своей детской мечте. С ранних лет Дайнеко занималась в балетной школе, и именно с этим видом деятельности планировала связать свою жизнь. Так было до первого вокального кастинга, где певицу заметили совершенно случайно.