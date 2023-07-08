Дайнеко объяснила, почему боится спать в гостиницах

«Просыпаюсь я утром в номере в Якутске и вижу это и вот это – девушка продемонстрировала на столике недопитый стакан с содержимым похожим на колу, а еще бутылку пива на полу и мусор, – я понимаю, что пока спала, кто-то пришел ко мне в гости. Классно, да? Еще под дверью стояла сумка, но ее унесли. Обожаю гастрольную жизнь и то, когда ты спишь в одних трусах, заходят непонятные люди. Кайф. На самом деле я в ужасе. Это какой-то кошмар», - написала она.