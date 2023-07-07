Лепс прокомментировал отмену концертов в Средней Азии
Российский певец Григорий Лепс прокомментировал отмену своих выступлений в странах Средней Азии. Об этом сообщает «Говорит Москва».
По словам Лепса, отмена концертов «его не волнует».
«Как же я теперь проживу без Казахстана, Кыргызстана и прочего? Большинство людей там абсолютно нормальные, есть горстка каких-то крайне левых или крайне правых – им заплатили по 20 долларов, вот они и рады стараться. А в остальном мне всё равно. Я живу в России, мне запрещен въезд фактически во все страны мира, кроме наших дружественных – Южная Америка, Малайзия, Турция и так далее. Я абсолютно спокоен, я абсолютно счастлив здесь на родине. Никаких проблем», – заявил он.
Лепс также добавил, что власти любых стран имеют право отменять любые концерты по своему усмотрению, однако его случай «не имеет никакого отношения к музыке».
«Музыка вне политики должна быть. По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему отечеству и делаю всё, чтобы помочь нашим ребятам. Бог с ними. История нас рассудит, а всё остальное меня не волнует абсолютно!», – добавил он.
Ранее концерт Григория Лепса отменили в Казахстане.
Позже концерты российского исполнителя отменили в Кыргызстане, Киргизии и Узбекистане.