Лепс прокомментировал отмену концертов в Средней Азии

«Как же я теперь проживу без Казахстана, Кыргызстана и прочего? Большинство людей там абсолютно нормальные, есть горстка каких-то крайне левых или крайне правых – им заплатили по 20 долларов, вот они и рады стараться. А в остальном мне всё равно. Я живу в России, мне запрещен въезд фактически во все страны мира, кроме наших дружественных – Южная Америка, Малайзия, Турция и так далее. Я абсолютно спокоен, я абсолютно счастлив здесь на родине. Никаких проблем», – заявил он.