Тимур Родригез вызвал Киркорова на баттл

Комик и музыкант Тимур Родригез пошутил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вызывает певца Филиппа Киркорова на баттл.

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Родригез опубликовал видео, в котором предстал в ярком африканском наряде. На костюме звезды расположены различные украшения и аксессуары в виде цветов. Также артист надел большое количество браслетов. В руках у музыканта красовался большой посох с витражным узором.

Родригез намекнул, что хочет посоревноваться с Киркоровым по степени экстравагантности нарядов. Музыкант отметил, что коллега еще не выходил в свет в похожем наряде.

«Филипп, с этого моменты ты номер два, а я номер один», — заявил артист.

В декабре 2022 года Киркоров сделал пластическую операцию. Артист объяснял, он решился на пластику, потому что больше не мог смотреть на себя в зеркало. Музыкант сделал липосакцию и коррекцию фигуры. Также звезда занимался фитнесом и различными упражнениями, чтобы раскачать плечи и ягодицы.

Хирург Киркорова Тимур Хайдаров заявил, что артисту выкачивали жировую прослойку, а также ушивали мышцы и натягивали кожу. Для этого хирургу потребовалось сделать разрез. По словам врача, артист пойдет несколько стадий заживления. Специалист отметил, что рубец на животе певца заживет через год.