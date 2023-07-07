Тимур Родригез вызвал Киркорова на баттл

Шоумен Тимур Родригез пошутил, что вызывает Киркорова на баттл
Комик и музыкант Тимур Родригез пошутил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вызывает певца Филиппа Киркорова на баттл.
Родригез опубликовал видео, в котором предстал в ярком африканском наряде. На костюме звезды расположены различные украшения и аксессуары в виде цветов. Также артист надел большое количество браслетов. В руках у музыканта красовался большой посох с витражным узором.
Родригез намекнул, что хочет посоревноваться с Киркоровым по степени экстравагантности нарядов. Музыкант отметил, что коллега еще не выходил в свет в похожем наряде.
«Филипп, с этого моменты ты номер два, а я номер один», — заявил артист.
В декабре 2022 года Киркоров сделал пластическую операцию. Артист объяснял, он решился на пластику, потому что больше не мог смотреть на себя в зеркало. Музыкант сделал липосакцию и коррекцию фигуры. Также звезда занимался фитнесом и различными упражнениями, чтобы раскачать плечи и ягодицы.
Хирург Киркорова Тимур Хайдаров заявил, что артисту выкачивали жировую прослойку, а также ушивали мышцы и натягивали кожу. Для этого хирургу потребовалось сделать разрез. По словам врача, артист пойдет несколько стадий заживления. Специалист отметил, что рубец на животе певца заживет через год.
Ранее пластический хирург объяснил резкое похудение Филиппа Киркорова.