Новый поворот в ситуации с Мадонной, за состоянием здоровья которой напряженно следят миллионы поклонников (всю подготовку к ранее анонсированному юбилейному туру пришлось спешно сворачивать).

Как стало известно Radar, сославшемуся на свой источник, медики, прибывшие на вызов от помощника звезды 24 июня и обнаружившие 64-летнюю артистку в бессознательном состоянии, первым делом сделали ей укол наркана.

Наркан - это антагонист наркотических анальгетиков, блокирующий опиатные рецепторы, устраняя центральное и периферическое действие опиоидов. Проще сказать, показан при наркомании, передозировке обезболивающих препаратов, а также при алкоголизме.

Впрочем, тут же осторожно акцентирует издание, "нет никаких доказательств того, что у поп-звезды была передозировка". СМИ обратилось к ее представителю, но тот в комментарии ресурсу отказал.

Напомним: в прошлом месяце Мадонна попала в реанимацию на ИВЛ. Официальная причина - бактериальная инфекция. Отмечено, что ее близкие "были готовы к худшему".

В настоящее время артистка выписана, находится дома в Нью-Йорке, "очень слаба и прикована к постели".