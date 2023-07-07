Во Вьетнаме рекламу концертов группы Blackpink назвали неприемлемой

Организаторы концерта группы Blackpink во Вьетнаме извинились за то, что на их сайте была размещена карта, которую Китай использует для обоснования своих амбиций в Южно-Китайском море. Об этом пишет «Би-би-си».

Представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг заявил, что «продвижение и использование продукции или публикаций с изображением «линии девяти пунктиров» во Вьетнаме является нарушением законов страны и неприемлемо». Карта девяти тире — линия, которую использует Китай для определения его территориальных границ в Южно-Китайском море.

Министерство культуры Вьетнама заявило, что расследует этот инцидент.

Промоутерская компания iME, которая занимается организацией двух концертов Blackpink во Вьетнаме, заявила, что карта на ее сайте «не представляет собой территорию какой-либо страны». По их словам, они «уважают суверенитет и культуру всех стран» и заменят изображение. Генеральный директор компании Брайан Чоу назвал произошедшее «досадным недоразумением».

В 2016 году международный трибунал в Гааге вынес решение против китайских претензий в Южно-Китайском море, но Пекин не признал это решение.