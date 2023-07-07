«Как же я теперь проживу без Казахстана, Киргизстана и прочего? Большинство людей там абсолютно нормальные, есть горстка каких-то крайне левых или крайне правых — им заплатили по 20 долларов, вот они и рады стараться. А в остальном мне всё равно. Я живу в России, мне запрещён въезд фактически во все страны мира, кроме наших дружественных — Южная Америка, Малайзия, Турция и так далее. Я абсолютно спокоен, я абсолютно счастлив здесь на родине. Никаких проблем. К тому же они хозяева своей страны, они имеют право кого-то пускать, кого-то не пускать, но к музыке это не имеет никакого отношения. Музыка вне политики должна быть. По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему отечеству и делаю всё, чтобы помочь нашим ребятам. Бог с ними. История нас рассудит, а всё остальное меня не волнует абсолютно. У нас работы много, люди нас в нашей стране родной прекрасно встречают, нам рады, чему я тоже, несомненно, очень рад. Если мне завтра запретят ездить во всё, что есть в мире, я буду горд и счастлив, что я буду работать только в своей стране».