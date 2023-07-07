Концерт Григория Лепса отменили еще в одной стране

В Ташкенте отменили выступление российского певца Григория Лепса, который должен был состояться 23 октября. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства культуры и туризма Узбекистана.

«По техническим причинам концертная программа была перенесена. Покупатели могут получить возмещение за купленные билеты в соответствующем порядке», - говорится в сообщении.

Уточняется, что концерт должен был пройти во Дворце «Дружбы народов».

По некоторым данным, причиной отмены стало возмущение осудивших спецоперацию активистов. Им не нравится гражданская позиция музыканта, из-за чего они призвали не пускать его в страну. Однако замминистра культуры и туризма Узбекистана Баходир Ахмедов заявил, что для российский артистов нет преград для выступлений в республике.