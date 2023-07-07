Бритни Спирс рассказала об ударе по лицу от охранника звезды NBA

Певица Бритни Спирс рассказала в своих социальных сетях о происшествии в лобби отеля Aria в Лас-Вегасе. Накануне она узнала в одном из посетителей звезды NBA Виктора Вембаньяму, догнала его и дружески похлопала по плечу. Реакция охранника была моментальной - он ударил женщину по лицу тыльной стороной ладони, та едва не упала на пол и потеряла солнечные очки.

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"Я решила подойти к нему и поздравить с успехом. Вокруг было очень громко, поэтому я похлопала его по плечу, чтобы привлечь внимание", - написала Бритни.

Она отрицает, что схватила Вембаньяму, как утверждает охрана, также певица отмечает, что охранник даже не посмотрел на нее и сразу нанес удар, после которого Бритни едва устояла на ногах.

Певица подчеркнула, что по пути в отель ее окружили около 20 собственных фанатов и охрана "никого не сбила с ног". Она также отметила, что чувствует огромное смущение из-за того, что произошедшее стало известно широкому кругу лиц, а также выразила озабоченность тем, как часто происходит в мире физическое насилие, особенно за закрытыми дверями. Кроме того, никаких извинений от спортсмена или его команды пока не воспоследовало.

Пользователи Сети сочувствуют проблемам певицы, но насмешливо отмечают, что рост игрока - более 220 см, а Бритни Спирс, как известно, всего чуть больше 160 см, поэтому странно, что она вообще смогла дотянуться до его плеча.