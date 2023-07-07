Григорий Лепс объяснил, почему ушел из жюри «Голоса»

«Может быть, буду помогать 14-летней крестнице — мы исполнили с ней песню «Весна». Ко мне приходили, просили взять к себе, но нет. Не потому, что я не хочу заработать. Если ты талантлив, пиши песни, ищи людей, которые могут тебе помочь. Ищите деньги сами, я больше тратить ни на кого не собираюсь, у меня есть свои дети, уже и внуки», — заявил Лепс.